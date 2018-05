Emessa l’ordinanza di chiusura delle scuole.

Arzachena è in allarme per l’emergenza maltempo. Le forti piogge hanno causato, questa mattina, l’esondazione del rio San Giovanni in prossimità di una strada sterrata in località Carrabinu e nel ponte li Tauladori.

Attualmente la situazione non è grave. I Barracelli, la protezione civile e gli operai comunali stanno provvedendo a sistemare piccole emergenze, come strade rurali da liberare dall’acqua. Nel corso della giornata si è provveduto a liberare, con le idrovore, qualche cantina invasa dall’acqua.

È stato già attivato il Coc. Visto l’innalzamento del livello di allerta ad opera della Protezione civile regionale, il sindaco Roberto Ragnedda ha ritenuto opportuno emettere, in via precauzionale, l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Il territorio, comunque, è sotto costante monitoraggio. Sotto monitoraggio sono anche le situazioni di alcune famiglie che vivono in zone isolate. Gli uomini della protezione civile sono già allertati e pronti ad intervenire qualora fosse necessario portare queste persone al sicuro.

