Sarà nel centro storico.

La quarta farmacia di prossima apertura ad Arzachena troverà sede nel centro matrice della città, così come indicato nella nuova planimetria approvata dalla giunta municipale la scorsa settimana che, rispetto alla precedente, individua unicamente nel centro storico l’ubicazione del nuovo servizio. La delibera è una ulteriore iniziativa finalizzata al rilancio del vecchio quartiere.

“Una scelta chiara e netta di questa amministrazione di rivitalizzare il centro storico e restituirgli la dinamicità che merita – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Abbiamo apportato alcune modifiche sostanziali. La precedente planimetria considerava una zona più ampia che includeva viale Costa Smeralda e altre zone del paese. Il nuovo indirizzo, invece, identifica il centro matrice in modo da rispecchiare pienamente il cuore antico di Arzachena. E’ proprio qui che deve prendere vita la nuova attività, così determinante per offrire servizi ai residenti della zona e dare impulso al commercio”.

Sempre con l’obiettivo di assicurare nuova linfa al quartiere, l’amministrazione comunale ha portato avanti altri progetti finalizzati ad incentivare commercianti e imprenditori. L’ultimo in ordine di tempo è l’approvazione di un disciplinare per l’attribuzione del contributo massimo di 3 mila euro alle imprese localizzate nel perimetro del centro storico.

Il contributo dovrà essere investito per l’acquisto di beni e servizi allo scopo di stimolare il rinnovamento delle attività e sostenere l’occupazione. giovedì 12 aprile, alle 14 e 45, nell’aula consiliare in piazza Segni si terrà l’incontro con i commercianti organizzato dal vicesindaco e assessore alla politiche del lavoro, Cristina Usai, in cui saranno chiariti i dettagli dell’iniziativa. All’appuntamento parteciperà anche l’assessore al commercio e attività produttive, Mario Russu.

