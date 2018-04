Presentato ricorso al Tar contro la decisione della giunta comunale.

La cordata di farmacisti che ha ottenuto la concessione per l’apertura della quarta farmacia di Arzachena ha presentato ricorso al Tar, contro la decisione dell’amministrazione comunale di ubicarla nel centro storico.

È di poche settimane fa, infatti, la delibera che individuava esclusivamente nel centro matrice di Arzachena l’ubicazione del nuovo servizio. “Una scelta chiara e netta di questa amministrazione per rivitalizzare il centro storico e restituirgli la dinamicità che merita”, aveva spiegato il sindaco Roberto Ragnedda.

Ma i farmacisti non ci stanno e chiedono che si torni al piano originale. La precedente planimetria, infatti, considerava una zona più ampia che includeva anche il viale Costa Smeralda e altre zone del paese.

La realizzazione della quarta farmacia ad Arzachena, quindi, si allontana. Intanto, però, il tribunale ha deciso per l’abbreviazione dei termini propendendo per la discussione della causa in Camera di Consiglio.

