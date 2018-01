Presentato il programma degli eventi.

Dal 8 al 18 febbraio Arzachena festeggia il Carnevale. Il Comune presenta il programma promosso dal delegato alla cultura e spettacolo, Valentina Geromino, che tiene a battesimo la nuova associazione Chissi di lu Carrasciali incaricata dell’organizzazione. Le sfilate sono in agenda domenica 11 e martedì 13 nel centro urbano e, gran finale, domenica 18 febbraio nel borgo di Cannigione per la tradizionale Pentolaccia sul mare. La partenza del corteo è fissata alle 14.30.

“E’ una sorta di anno zero per il carnevale ad Arzachena targato Chissi di lu Carrasciali, nuovo comitato presieduto da Simona Pileri che darà vita ai festeggiamenti secondo le linee guida dell’Amministrazione comunale ispirate al binomio “tradizione e novità”. Il gruppo di giovani è molto motivato e desideroso di crescere sia in termini organizzativi che creativi – spiega il delegato Geromino -. Lo scopo è valorizzare e arricchire nel corso degli anni una festa molto amata e partecipata per farne sempre più strumento di socialità e di riscoperta di tradizioni anche capaci di attrarre visitatori”.

Il programma rafforza gli appuntamenti più tipici del Carnevale di Arzachena, come quello della favata, Fai e laldu, il piatto tipico preparato dal vivo e distribuito in piazza Risorgimento in apertura di programma, giovedì 8 febbraio, alle 13, accompagnato da un pomeriggio di ballo. Sabato 10, dalle 16, festa per bambini con animatori e un panda gigante in arrivo nel centro storico.

Tra le novità dell’edizione 2018 c’è l’allestimento di una tensostruttura nell’area di Corracilvuna, tappa finale delle sfilate e ritrovo per 5 serate a tema (8-10-11-13 e 17 febbraio) con dj set e punti di ristoro predisposti da imprenditori locali. “Da quest’anno promuoviamo collaborazioni con i comuni limitrofi e i loro comitati per incentivare gli scambi culturali e rendere ancora più attrattivi i rispettivi calendari – spiega Geromino -. In particolare, Arzachena vedrà alcuni ospiti partecipare alla sfilata finale di Cannigione che apre con la Funky Jazz Orchestra di Berchidda e chiude con la premiazione dei concorsi per i migliori carro, coreografia, costume e gruppo indipendente”.