Arzachena festeggia la primavera con i commercianti del centro

Molti eventi previsti per sabato 21 aprile.

Sabato 21 aprile, dalle 10, c’è un ricco programma da non perdere nel centro storico di Arzachena tra auto da rally, giochi, animazione, degustazioni e dimostrazioni di cars wrapping.

Una miscela di ingredienti per accontentare tutti, visitatori, appassionati e con un’attenzione particolare al mondo dei bambini. Una giornata intera per trascorrere dei piacevoli momenti in giro per il centro storico, niente di meglio per rigenerarsi, dopo il lungo inverno. Tante le iniziative per rallegrare e ravvivare le vie del centro.

Non può certo passare inosservato Onir, il “Robot Transformer”. Onir arriva sulla terra nel 2017. Le mani che lo hanno forgiato sono quelle di William Pinna – un creativo dell’arte del riciclo – come ama definirsi. E’ lui il genio che, mentre gli altri coetanei prendevano a calci un pallone, trascorreva il suo tempo a cercare tavole di legno e chiodi e a costruire i suoi primi sgabelli. Sempre alla ricerca di nuovi materiali e alla scoperta di nuove tecniche, inizia con lo scolpire la pietra per poi passare al legno e finire al ferro. Il suo essere curioso e versatile lo porta a sperimentare anche le tecniche di pittura e ad approfondire lo studio della tecnica dell’equilibrio. Amante delle sfide impossibili, costruisce il suo robot transformer, Onir.

Ci saranno tanti espositori provenienti da tutta l’isola che con le loro macchine “wrappate” caratterizzeranno le vie del centro storico. Il wrapping è il nuovo trend. Una tradizione di passione ed eccellenza per le decorazioni e personalizzazioni dei veicoli.

Le imperdibili macchine da Rally, con la “Porto Cervo Racing” e tutto suo team di scuderie si occuperanno di riempire le strade con i loro bolidi a quattro ruote. Da non perdere anche l’appuntamento con la settima edizione del Rally Terra Sarda – Rally D’Ogliastra

L’appuntamento per i più piccoli è alle 15 con “La Ies Eventi”.Il centro storico di Arzachena si trasforma nell’originale palcoscenico di un grande gioco per bambini. I negozi rimarranno aperti dalle 9 alle 20.

