La società pubblica ha approvato il bilancio.

La Geseco, la società pubblica del Comune di Arzachena, archivia il 2017 con un bilancio positivo. Un utile di circa 35mila euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Ma, soprattutto, un fatturato che ha sfiorato i 3milioni di euro, anche questo con un incremento di circa 170mila euro. I ricavi derivano dalla gestione dei siti archeologici, per quasi 500mila euro, dai parcheggi e dai servizi della spiaggia di Capriccioli.

E c’è anche un’altra notizia positiva per la Geseco. Nelle casse dell’ex municipalizzata c’è liquidità per circa 500mila euro. Merito di una migliore gestione dei processi di fatturazione dell’azienda, che ha permesso di ridurre la quota dei crediti. L’ultile sarà reinvestito per migliorare la cura del verde pubblico e le manutenzioni.

Adesso alla società pubblica aspetta la sfida delle nomine dei nuovi manager. La direttrice generale Anna Maria Zedda, chiamata dal sindaco Roberto Ragnedda, sta espletando il suo periodo di prova. E servirà anche un nuovo amministratore unico, dopo le dimissioni concordate dell’ex Pier Paolo Nicola Asara.

(Visited 300 times, 300 visits today)