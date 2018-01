L’incidente è avvenuto questa notte in località Micalosu.

Arzachena piange la scomparsa di Roberto Puddu, il 20enne rimasto vittima questa notte dell’incidente stradale in località Micalosu. L’auto sulla quale viaggiava è uscita fuori strada, capovolgendosi più volte. Roberto, che si trovava nel posto anteriore del passeggero, non ce l’ha fatta. Nell’impatto ha riportato dei traumi troppo profondi e si è spento, questa mattina, al pronto soccorso di Olbia. L’auto sulla quale viaggiavano i due amici, recuperata dal camion del soccorso stradale, è un insieme di lamiere. Anche il conducente, S.S., 20 anni, di Arzachena, ha riportato alcune ferite nell’impatto.

Fortunatamente nulla di grave. È stato da poco dimesso dall’ospedale. Prima gli è stato sottoposto all’alcoltest e la procura ha deciso di indagarlo con l’accusa di omicidio stradale. Per far luce su quello che è successo si aspettano ora i risultati dei rilievi dei carabinieri e delle analisi del sangue. Intanto, si moltiplicano sui social i ricordi e i messaggi di dolore per la scomparsa di Roberto.