Le tappe del tour.

Per il terzo anno consecutivo il comune di Arzachena attiva il servizio di navetta gratuita La via delle pietre che collega il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione ai siti archeologici. Il servizio Turismo offre l’opportunità di visitare le principali attrazioni del patrimonio storico locale anche a chi viaggia in Sardegna a bordo dei mezzi pubblici, o preferisce fruire di una visita guidata per scoprire il territorio e la cultura locale.

II servizio è stato attivato a Pasqua con 4 corse giornaliere per 4 giorni la settimana e andrà avanti sino al 16 ottobre. Le partenze sono previste da Arzachena (Emiciclo Europa, ingresso via Ruzittu) ogni martedì e venerdì alle 9.30 e alle 16, e da Cannigione (via Orecchioni) ogni giovedì e sabato alle 9 e alle 16.

“6 mila anni di storia in 3 ore” è lo slogan promosso dal Comune per stimolare i turisti, ma anche i residenti, ad ammirare le testimonianze delle antiche popolazioni dei periodi Neolitico e Nuragico che circondano il centro abitato di Arzachena, a distanza di soli 5 chilometri.

I tour sono diversi e includono le tappe: villaggio nuragico de La Prisgiona; tomba dei giganti di Coddu Ecchju; roccia del Fungo (Monti Incappiddatu) e i luoghi più significativi del centro storico indicati da cartelli informativi in italiano e inglese; vecchia stazione dei treni. Quest’ultima fermata mostra un edificio del 1929 sede del museo di ricostruzione storica Labenur, dove tra laboratori didattici per adulti e bambini è facile comprendere i passi fondamentali degli ultimi 6 mila anni di storia di Arzachena, compresa la più recente cultura degli stazzi.

Chi aderisce al servizio di navetta La via delle pietre fruisce di prezzi agevolati per l’ingresso cumulativo ai vari siti inclusi nel tour.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Turismo in piazza Risorgimento al numero 0789844055 o scrivere all’indirizzo email assessorato.turismo@comunearzachena.it.

