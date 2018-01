Al Pevero Golf Club un corso gratuito per avvicinarsi al mondo del golf

Otto lezioni gratuite.

Oggi per i residenti della Costa Smeralda c’è una nuova proposta di Smeralda Holding: perseguendo il suo impegno di supportare la comunità locale anche con attività sportive la società del gruppo Qatar Holding, in collaborazione con la controllata Pevero Golf Club, attiverà un corso gratuito per avvicinarsi al mondo del golf.

Da gennaio ad aprile, con un programma di 8 lezioni, completamente gratuite, sarà possibile muovere i primi passi sul green e iniziare a cimentarsi nello sport più praticato del mondo, che nel 2022 vedrà proprio l’Italia come paese organizzatore della Ryder Cup, la leggendaria sfida tra Europa e Stati Uniti. Le free lessons del Pevero Golf rivolte a tutti i maggiorenni residenti nei Comuni di Arzachena e di Olbia inizieranno domenica 21 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Un insegnante professionista, fornirà le nozioni tecniche di base del gioco del golf, intervallate da piccole gare di putting-green tra gli “aspiranti Tiger Woods”.

Per partecipare ai corsi sarà necessario prenotarsi al numero della reception del Pevero Golf Club dalle ore 9.00 alle 15.30; il numero dei posti è limitato e sarà assegnato in ordine di prenotazione. Rimanendo fedeli alla tradizione, il dress code prevede di non indossare blue jeans, una storica regola che ha da sempre contribuito a preservare l’eleganza di questo antichissimo sport. Con questo nuovo progetto Smeralda Holding implementa il numero di iniziative rivolte alla comunità, tra le quali la Sardinia English Academy – i corsi di inglese di diverso livello attivi già da tempo -, realizzate per alimentare quel rapporto di rispetto e scambio proficuo con il territorio e sostenere la crescita della comunità.