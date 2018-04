Si parte sabato 21 aprile.

A partire da sabato 21 aprile sara’ un susseguirsi di impegni importanti per il Pevero Golf club. Sara’ in scena il campionato regionale a squadre a cui prenderanno parte una centuria di golfisti provenienti da tutta la Sardegna che tenteranno di strappare il titolo alla squadra di Is Molas , vincitrice lo scorso anno.

Clou del mese di aprile , nei giorni 27 e 28 aprile , sara’ la classica Pro-am Costa Smeralda by TCI, una competizione che vedrà giungere sull’isola 144 giocatori agguerriti e divisi in 36 squadre formate da un giocatore professionista e da tre dilettanti ciascuna. Mentre i dilettanti gareggeranno per la classifica a squadre, i professionisti si contenderanno la prima moneta di un montepremi complessivo di 25mila euro messo a disposizione da TCI , azienda leader nel settore dell’illuminotecnica.

” Queste – dice il direttore del Club Marco Maria Berio – sono le risorse offerte dal golf : una affascinante e antica disciplina sportiva , fatta di regole e cavalleria che potrebbe offrire a molti giovani nuovi percorsi professionale e sportivi ma che già oggi, nella pur limitata offerta attuale dell’isola, consente di portare del turismo di qualità anche nella media stagione favorendo l’attività di alcune strutture ricettive.

