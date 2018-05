Il servizio è attivo dallo scorso 2 maggio.

Dal 2 maggio scorso i servizi demografici del Comune di Buddusò sono stati abilitati per l’emissione della Carta d’identità elettronica. Per ottenere il nuovo documento è necessario concordare un appuntamento con l’ufficiale dell’anagrafe. Il rilascio costerà al cittadino 16,79 euro, oltre ai diritti fissi comunali e di segreteria, 22, 21 euro per i non residenti.

La carta d’identità elettronica non verrà stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, ma sarà spedito al richiedente direttamente dall’Istituto poligrafico dello Stato. Potrà essere consegnato direttamente al cittadino solo in casi di reale necessità e urgenza.

