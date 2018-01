Consegnata dal Comune alla protezione civile.

L’amministrazione comunale di Buddusò ha consegnato ieri all’Associazione volontari di protezione civile Virginia una lama spazzaneve. La nuova dotazione sarà uno strumento essenziale per risolvere le emergenze in caso di nevicate. L’amministrazione comunale ha così riconosciuto i notevoli sforzi fatti dall’associazione per migliorare il servizio volontario reso alla comunità.

Un servizio che ha manifestato la sua importanza, in particolare, durante il corso dell’eccezionale nevicata avvenuta nel gennaio dello scorso anno. “Stiamo cercando di operare in sinergia con gli operatori dell’Associazione volontari di protezione civile Virginia – ha dichiarato in una nota il sindaco Giovanni Antonio Satta – per prevenire e fronteggiare le innumerevoli emergenze con la necessaria efficienza e tempestività”.