L’associazione impegnata nell’edizione 2018 di Artes in carrera.

La Proloco di Buddusò cerca nuovi associati. Persone che abbiano voglia di mettersi in gioco per animare la vita del paese e promuoverne usi e tradizioni. Nata nel 2015, l’associazione Pro loco de Uddusò vanta un direttivo giovane, con un’età media al di sotto dei 30 anni.

Tra le iniziative portate avanti in questi anni il palio degli asinelli e il carnevale estivo. L’associazione, inoltre, collabora con il Comune nell’organizzazione degli eventi natalizi, del carnevale e della fortunatissima manifestazione Artes in carrera, la cui edizione 2018 è già in cantiere.

Tra gli eventi in programma quest’anno Sardigna in Buddusò che ambisce a portare in paese, il prossimo 28 aprile, 200 figuranti in costume sardo, a piedi e a cavallo. Sarà possibile tesserarsi entro il prossimo 31 gennaio.