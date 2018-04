La senatrice Bogo si era assentata per malattia da lavoro.

È stata proposta per la Commissione Lavoro del Senato la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Vittoria Bogo Deledda. Lo ha comunicatoil sindaco di Assemini, e coodinatore del Movimento 5 Stelle per la Sardegna, Mario Puddu.

Il suo nome, infatti, compare nell’elenco dei 16 parlamentari sardi del Movimento pubblicato da Puddu, accanto alla designazione per la commissione che si occupa delle problematiche del lavoro.

La senatrice Bogo Deledda è salita agli onori delle cronache per essersi assentata per malattia, per alcuni mesi, dal suo posto di lavoro al Comune di Budoni. Malattia da cui era guarita, pare, in prossimità della campagna elettorale per le elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Questa vicenda l’ha resa famosa in tutta Italia grazie ad un servizio della trasmissione televisiva Le Iene.

