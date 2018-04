Il Giro di Sardegna ha scelto di nuovo Budoni.

Il Giro di Sardegna per la terza volta tornerà a Budoni. A comunicarlo è Tonino Scarpitti, presidente della Mare e Monti Onlus, società organizzatrice del Giro di Sardegna.

“Pensavamo di programmare il GiroSardegna 2018 ad Alghero o a Villasimius, ma in quelle due località nessun hotel che fosse sufficientemente grande, ha voluto aprire per noi a fine aprile”, spiega il presidente.

“Dovevamo quindi trovare una nuova località senza commettere errori nella scelta perché in questi ultimi anni siamo cresciuti molto in qualità. In parallelo sono cresciuti i partecipanti, circa 600 unità – prosegue -. Nel 2015 alloggiamento nel comune di Budoni, dove restammo piacevolmente stupiti dall’accoglienza e dei servizi riservati ai nostri concorrenti e ai loro familiari.

A questo bisogna aggiungere la straordinaria organizzazione logistica fornita dalla società. Ma la cosa fondamentale è che la proprietà dell’hotel ci ha dato la sicurezza contrattuale di poter avere tutte le sue 286 stanze e tutti i servizi per noi indispensabili. Ecco perché per la terza volta abbiamo scelto Budoni”.

L’evento si svolgerà nei giorni che vanno dal 21 al 27 aprile 2018 con due percorsi di gara: GranGiro e Medio Giro.

1° tappa – veloce e varia: si parte dalla famosissima spiaggia La Cinta di San Teodoro per entrare all’interno ed andare infine al traguardo posto al centro di Budoni

2° tappa – una cronometro individuale “speciale”: l’arrivo è previsto a Budoni.

Il MedioGiro vi arriva dal GranGiro vi arriva da sud, con partenza dal Lago di Posada.

3° tappa – parte ed arriva da Budoni, andando verso sud (Posada, la Caletta e Orosei) percorrendo la vecchia strada dei pastori.

4° tappa – una crono-squadre che parte dal panoramico Capo Coda Cavallo ed arriva a Budoni sul perfetto asfalto preparato per i professionisti del Giro d’Italia 2017.

5° tappa – una Granfondo dal percorso nuovo ed una Mediofondo che ritorna ad apprezzare lo scenografico Monte Albo.

6° tappa – l’ultima tappa ripete esattamente una indimenticabile tappa con l’arrivo in salita a Sant’Anna.

Ma ancora una volta il GiroSardegna offre ampio spazio a chi vuole pedalare senza l’assillo della classifica con una gara denominata “Tour panoramico” non agonistico.

Il 27 aprile alle 15 nel Teatro “Andrea Parodi” di Budoni ci sarà la cerimonia delle premiazioni finali del GiroSardegna. Saranno premiati i primi tre Assoluti ed i primi tre di ciascuna categoria.

Ci saranno anche le estrazioni a sorte di premi sostanziosi tra i quali i più ambiti sono gli inviti al GiroSardegna 2019.

