In onda l’inchiesta del programma Le Iene.

Erano venuti a Budoni ad intervistarla due settimane fa. Un servizio coperto dal stretto riserbo professionale. Che era costato, però, all’operatore, che accompagnava il conduttore Filippo Roma, un ruzzolone dalle scale del Municipio.

Questa sera il programma televisivo Le Iene metterà in onda quel servizio realizzato. Nel lancio della trasmissione si parla del presunto miracolo della senatrice Vittoria Bogo Deledda, “in malattia per un anno e magicamente guarita dopo la sua candidatura”. In onda su Italia1.

