L’incendio partito dalla macchinetta del caffè.

Non sarà un bel Natale per una famiglia di Budoni la cui casa, in via Nazionale, ha preso fuoco ieri mattina, intorno alle 13, pare a causa di un cortocircuito della macchinetta del caffè. Le fiamme in pochi minuti hanno avvolto la cucina, bruciando i mobili. Il proprietario, nel tentativo di domare il rogo, ha anche inalato del fumo ed è finito in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno spento l’incendio, e i carabinieri di San Teodoro.