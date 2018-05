A bordo del treno ci sono tre mamme sono di Budoni.

“Ci siamo spaventate tantissimo, è andata molto bene”. Questa la prime parole che ci ha detto una delle tre mamme di Budoni a bordo del treno deragliato questo pomeriggio vicino a Giave. Le tre donne erano di rientro da Barcellona, dove si erano recate perchè le loro tre figlie di 11 anni avevano partecipato, nei giorni scorsi, ad una gara internazionale di danza. “Noi questo treno non lo dovevamo neppure prendere, ma l’aereo ha fatto due ore di ritardo e adesso eccoci qui, però è andata bene”, prosegue la mamma.

“Ha iniziato a volare tutto, volavano pietre e poi acqua, e poi pietre, ballava tutto e noi non capivamo e poi un botto”. Ed è lì che le tre madri hanno capito che il treno stava deragliando. “La nostra preoccupazione erano bambine, solo loro, per fortuna nelle fasi iniziali due di loro dormivano, ma poi una volta che è tutto è successo si sono svegliate e hanno incominciato a piangere. Si sono spaventate tantissimo”, dice.

“All’inizio si è scatenato il panico. Volevamo uscire dal treno, tutti quanti, ma ci hanno detto di non muoverci”. A dare le prime disposizioni il capo treno che ha allertato immediatamente la macchina dei soccorsi. “Sono arrivati subito i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non possono portarci a terra siamo in una stradina di campagna e non va bene, arriverà un altro treno sul quale ci trasborderanno e riprenderemo così il viaggio verso Olbia”.

Il treno, infatti, si stava muovendo sulla tratta che da Cagliairi va ad Olbia. “E’ andata bene”, prosegue la donna prima di salutarci con la voce rotta dall’emozione. “Stiamo tutti bene, non c’è nessun ferito grazie a Dio, siamo solo molto spaventati”.

