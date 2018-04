Una lite finita con l’intervento dei carabinieri al Giro di Sardegna.

Il caldo inizia a fare i primi effetti. E se alle prime temperature estive aggiungi l’agonismo per una gara sportiva, come il Giro di Sardegna, capisci che basta un attimo per accendere la miccia. Deve essere quello che è successo, ieri pomeriggio, a Budoni, durante il passaggio dei ciclisti dal centro, durante l’evento.

Un’auto è rimasta indietro alla carovana e, quando ha raggiunto il percorso, è stata fermata dal personale addetto alla sicurezza. Solo che l’auto era dell’organizzazione dell’evento. Ma, a causa di un’incomprensione, tra il personale della sicurezza e l’autista pare che non si siano capiti.

Dalla richiesta di spiegazioni, si è passati agli insoluti e alle mani. Risultato? Sono dovuti intervenire gli altri della sicurezza, i carabinieri e persino l’ambulanza del 118, che ha trasportato un addetto all’ospedale di Nuoro.

