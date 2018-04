Il servizio della trasmissione Le Iene di Italia1.

Annuciato sul sito ufficiale della trasmissione e sparito nel giro di un’ora. Il servizio girato dall’inviato delle Iene, la trasmissione televisiva di Italia1, Filippo Roma a Budoni, sul caso della senatrice dei 5 Stelle, Vittoria Bogo Deledda, sarebbe dovuto andare in onda ieri sera. E, invece, poco dopo aver presentato il lancio in video, la direzione del programma ha cambiato idea e non l’ha più diffuso ieri sera, nel corso della puntata.

Stando all’anticipazione, il servizio parlava delle presunte assenze per malattia della neo senatrice dal Comune di Budoni, dove ricopre il ruolo di responsabile del settore dei Servizi sociali. Durante la realizzazione del servizio, la troupe delle Iene era stata anche aggredita ed era stata danneggiata la videocamera.

