Sepolta nel cimitero accanto al marito Andrea.

Ha scelto di tornare nella sua Calangianus per l’ultimo viaggio. Agnese Giola Soletta, o semplicemente zia Agnese, come la conoscevano tutti in paese, si è spenta all’età di 103 anni a Sassari. Ma ha scelto di essere sepolta a Calangianus, dove si era trasferita negli anni 40, dopo aver sposato Andrea Tamponi, imprenditore nel settore del sughero.

Ebbero tre figli, tra cui Piero, che fu senatore dal 1994 al 1998 con il Partito popolare italiano. Dopo la morte del marito, era andata a vivere a Sassari a casa della figlia e infine in casa di riposo. E’ stata sepolta accanto al marito Andrea.

(Visited 221 times, 221 visits today)