Era candidato sindaco alle elezioni del maggio scorso.

Ivano Bertolucci, candidato sindaco di Calangianus alle elezioni della scorsa primavara, ha annunciato di voler lasciare l’incarico di capogruppo di “Rivivere Calangianus”. Lascia, sono parole sue, per motivi di lavoro. Ma per il momento non ha intenzione di abbandonare i banchi dell’opposizione in consiglio. Il posto di capogruppo della minoranza in consiglio comunale verrà ricoperto d’ora in avanti dall’ex sindaco Gio Martino Loddo.