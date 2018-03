Arrivata la conferma dalla Regione sul finanziamento.

È in arrivo a Calangianus un contributo straordinario di 150 mila euro per il Museo del Sughero. Ad annunciarlo il sindaco Fabio Albieri, non appena ricevuta la conferma ufficiale dalla Regione Sardegna.

Manca solo il disbrigo di alcune formalità burocratiche e potranno partire gli interventi di sistemazione e messa a norma dei locali dell’ex Convento che, appunto, ospitano il Museo del Sughero.

(Visited 22 times, 22 visits today)