La rete è stata ripristinata solo in parte a causa del maltempo.

È prevista nella giornata di oggi la parziale riapertura delle fontanelle pubbliche a Calangianus. Le fontanelle sono chiuse da alcuni giorni per lavori di manutenzione ai bottini, in entrambe i punti di approvvigionamento idrico.

Al momento, a causa del maltempo, i lavori di manutenzione sono terminati solo nel punto di approvvigionamento Lu Casteddu. Verranno, quindi, riaperte oggi le fontanelle di via Nino Satta, via Segni, piazza Santa Lucia, piazza Marconi, via Europa Unita e via Impianti Sportivi. Rimarrà, invece, ancora inutilizzabile il tratto di rete alimentata dal bottino Siddaiu, fino a dopo l’Epifania.