L’intervento alle strade dell’Anas.

Entro l’estate l’Anas, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, provvederà ad effettuare una serie di interventi nelle strade di sua competenza a Calangianus.

Sarano oggetto di asfaltatura l’intera via Olbia, fino all’uscita del paese, via Tempio, dall’altezza del laboratorio artigianale di Cossu Arrica in poi. Si provvederà, inoltre, alla bitumazione di via Sant’Antonio, a partire dalla casa comunale sino alla fine del paese, in direzione Sant’Antonio di Gallura. Verranno, inoltre, sistemate anche le varie griglie, la segnaletica e i parcheggi.

