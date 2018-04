Partiranno a maggio una serie di lavori per il verde pubblico.

Il Comune di Calangianus ha attivato le procedure di gara per il bando del verde pubblico che interesserà l’intero paese. Già per il mese di maggio si conoscerà la ditta aggiudicataria ed inizieranno lavori.

L’amministrazione di Calangianus, inoltre ha avviato tramite l’ASPAL, Agenzia sarda per le politiche attive, le procedure di ricerca dei lavoratori per i Cantieri verdi. La selezione è aperta per 2 muratori e 6 operai generici o braccianti agricoli. Presto verrà pubblicato l’avviso di selezione definitivo contenente le date per la consegna della documentazione da inoltrare al Centro per l’impiego di Tempio. Tutta la documentazione necessaria è online sul sito del Comune di Calangianus.

Il progetto Cantieri verdi interesserà la sistemazione del verde pubblico con messa a dimora di piante arboree.Verranno, inoltre, predisposti camminamenti e recinzioni. Le aree coinvolte saranno: via Sebastiano Satta, via Luras, via Grazia Deledda, via Tempio e via Campo Sportivo. Verranno eseguiti lavori anche in Località Firuccia, nell’area della vecchia stazione, in piazza della Repubblica e in piazza Marconi, in via Cagliari e via Olbia.

Questi interventi sono ritenuti dall’amministrazione comunale di Calangianus un punto focale e fondamentale del programma. Inoltre, proprio nell’ottica della valorizzazione del decoro urbano, l’ufficio Tecnico comunale ha già iniziato la progettazione per la sistemazione della rotatoria della strada di collegamento tra Calangianus, la zona industriale e Luras.

