L’inaugurazione domenica pomeriggio.

Sarà inaugurata domenica 6 maggio alle 17.30 a Calangianus la prima “Esposizione e Centro Studi Micologici” della Sardegna.

Il progetto, realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, è stato realizzato dall’associazione Gallura da Valorizzare e ha visto impegnati volontari ed esperti per quasi 2 anni, nei quali son stati studiati i funghi con accurate ricerche, parallele produzioni fotografiche e ricostruzioni grafiche trasformate nei pannelli espositivi.

Il nuovo Centro Studi Micologici della Sardegna ha lo scopo di far conoscere il notevole patrimonio fungino gallurese e sardo, attraverso una esposizione di pannelli didattici illustranti una parte delle specie di funghi presenti nel territorio; un’esposizione capace di accompagnare il visitatore alla scoperta del mondo dei funghi, di catalizzare l’attenzione del semplice turista ma sopratutto capace di permettere ai raccoglitori locali di comprendere le differenze esistenti tra funghi commestibili e tossici.

L’inaugurazione di domenica sarà l’occasione per riflettere con gli amministratori ed i rappresentanti della Giunta regionale sulla destagionalizzazione del turismo. “Il Centro Studi Micologici – dice Fabrizio Carta, presidente di GDV – si inquadra in un più vasto sforzo portato avanti dalla Regione, dalle amministrazioni locali e da tante altre associazioni ed enti, volto al raggiungimento della tanto attesa destagionalizzazione del turismo. Questo progetto ha lo scopo non solo di avvicinarci al meraviglioso mondo dei funghi, di comprenderne le caratteristiche, l’importanza ecologica ed alimentare ma anche di aggiungere al territorio un nuovo interesse turistico autunnale ed invernale da mettere a sistema con altre iniziative, perchè la Gallura non è solo estate”.

