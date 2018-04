Calangianus, sei persone sorprese a gettare i rifiuti: multate

Rifiuti abbandonanti: scattano le multe.

Continua inarrestabile lo scempio nei terreni che circondano Calangianus, sempre più utilizzati come discariche a cielo aperto. Stavano gettando rifiuti in strada ma il sistema di videosorveglianza della polizia locale di Calangianu, attivo con sette telecamere, li ha sorpresi. Sei le persone multate dagli agenti della polizia locale.

Il comandante della polizia locale, Gavino Piredda, ha deciso di non rendere noti i nomi delle persone coinvolte ma di essere pienamente soddisfatto del lavoro sin ora eseguito. Trovate vere e proprie discariche a cielo aperto, in periferia di Calangianus. La presenza dell’indecoroso spettacolo è stato segnalato da privati che hanno terreni e ogni giorno vedono sacchi che si accumulano uno sull’altro. Sono in molti in rete a lamentarsi e a voler combattere contro l’abbandono di rifiuti nel verde. Sembrano essere impotenti rispetto a questo fenomeno: un territorio vasto, pieno di strade e sentieri “fuori mano”, ideali per i criminali dell’abbandono.

