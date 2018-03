Il Time in Jazz dall’8 al 16 agosto 2018 a Berchidda.

È un appuntamento che si rinnova dal 1988, ed è uno degli eventi più attesi dell’estate jazzistica. Il Time in Jazz, il festival internazionale è ideato e diretto da Paolo Fresu tra il suo paese natale, Berchidda, e varie località del nord Sardegna.Il tema della 31° edizione del Time in Jazz saranno i numeri. “Un divertimento cabalistico – ha spiegato Fresu durante la presentazione alla Triennale di Milano – che ci appassiona ed è uno stimolo per nuove connessioni creative”.

Più di 30 concerti, in nove giorni: Steve Coleman, Enrico Rava, Gegé Munari, Nils Landgren Dhafer Youssef, Greta Panettieri, sono solo alcuni dei protagonisti del festival. Dall’alba a notte fonda, le loro note si diffonderanno dal palco tradizionale per arrivare in scenari inusuali. A fare da sfondo ai concerti sarà l’ambiente e la natura che circonda il piccolo borgo di Bechidda.

“La nostra diversità rispetto ad altri eventi jazz è proprio nel territorio: attraverso la musica Berchidda ha scoperto di essere bella perché altri ce lo hanno detto. La musica è servita per vedere attraverso gli altri chi siamo noi” ha spoegato Paolo Fresu.

