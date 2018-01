Intervento di manutenzione al potabilizzatore dell’Agnata.

Verranno effettuati martedì 9 gennaio alcuni lavori, di carattere elettrico, programmati da Abbanoa presso la cabina dell’impianto di potabilizzazione dell’Agnata, nel comune di Arzachena. Saranno impegnati, sin dalle nove del mattino, quattro elettromeccanici specializzati in lavori di manutenzione sulle linee di media tensione. La manutenzione consiste nella sostituzione di un grosso trasformatore e dei relativi cavi di collegamento.

Per consentire alla squadra di operare in sicurezza e procedere, successivamente, con il ripristino della funzionalità dell’impianto, sarà necessario interrompere la produzione di acqua potabile. I comuni che, una volta esaurite le scorte dei serbatoi, risentiranno di tale interruzione sono La Maddalena, Arzachena, Olbia, Monti, Telti, Loiri Porto San Paolo, Padru, Golfo Aranci, San Teodoro e il Consorzio Costa Smeralda.

I tempo stimato per l’intervento è di circa otto ore. Non sono esclusi disservizi o cali di pressione e portata, specie nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle parti alte dei Comuni coinvolti. Inoltre, a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle condotte, potranno verificarsi fenomeni di temporanea torbidità delle acque. Sarà cura degli operatori di Abbanoa procedere con le necessarie operazioni per riportare la situazione alla normalità.