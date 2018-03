Le previsioni di arrivi all’aeroporto di Olbia.

Dopo i 2milioni e 800mila arrivi registrati lo scorso anno, adesso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda punta a spingersi ancora più in alto, confermandosi il primo scalo turistico estivo d’Italia. L’obiettivo, dichiarano da Geasar, la società che ha in gestione l’aeroporto, è di arrivare almeno a 3milioni di passeggeri.

Un traguardo che sarà possibile grazie anche alla nuova offerta di voli programmati per il periodo da marzo ad ottobre. Sono 13 i nuovi collegamenti previsti, che porteranno ad una disponibilità di posti di 165mila in più rispetto al 2017. Con un dato significativo: i passeggeri in arrivo, quest’anno, dovrebbero essere più stranieri che italiani. Le compagnie aeree che hanno scelto il Costa Smeralda sono più di 30.

