Agenzia delle entrate, sospeso l’invio delle cartelle fino all’Epifania

Anche in Sardegna l’invio degli atti rimandato a dopo il 7 gennaio.

L’Agenzia delle entrate ha sospeso l’invio delle cartelle fino al prossimo 7 gennaio. Per l’isola significa che circa 13mila cartelle rimarranno congelate fino a dopo le feste. E’ previsto l’invio dei soli atti “inderogabili”, che sono circa 600.

L’obiettivo del provvedimento è quello di non creare “disagi” ai cittadini durante le festività natalizie. Nessuna illusione, però. Gli atti sono solo congelati, dopo le feste arriveranno comunque. Per quanto riguarda i dati provinciali, al primo posto per numero di atti sospesi c’è Cagliari con 6.314 cartelle messe in pausa durante le feste di Natale, seguita da Sassari (4.048), Nuoro (1.829) e infine Oristano (1.011).