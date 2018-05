L’estate sembra non voler arrivare.

Su Olbia e la Gallura piove da questa mattina. Una pioggia intensa che non sembra destare nessuna preoccupazione. Le ultime previsioni meteo annunciano un ulteriore indebolimento dell’alta pressione. Il che significa una maggiore instabilità, soprattutto al nord Sardegna, che porterà piogge anche per domani in tutta la Gallura.

Per la serata di oggi si prevede un cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse con cumulati localmente fino a moderati e rovesci o temporali isolati nelle ore pomeridiane. I venti saranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. I mari poco mossi o mossi.

Per la giornata di domani 10 maggio si prevede un cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse con rovesci o temporali isolati nelle ore pomeridiane. Possibile formazione di nebbie o foschie mattutine nelle zone interne. Le temperature senza variazione di rilievo. I venti saranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento sui bacini occidentali.

