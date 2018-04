Progetterà e migliorarà l’esperienza del cliente.

Air Italy è lieta di annunciare che Rossen Dimitrov entrerà a far parte del top team esecutivo di Air Italy come chief customer experience officer. Oltre a definire il disegno del prodotto, del servizio e del catering di Air Italy, Rossen sarà responsabile della gestione di tutto il frontline. Rossen sarà cruciale nel definire gli standard di servizio e di prodotto di Air Italy, svolgendo un ruolo fondamentale nell’allineamento della strategia di customer experience alla visione di Air Italy, sia per i servizi di volo, sia per quelli di terra.

L’executive deputy chairman di Air Italy, Marco Rigotti ha commentato: “Siamo orgogliosi di accogliere Rossen nel nostro team. Grazie alla sua comprovata esperienza nel fornire servizi pluripremiati su velivoli leader del settore; oltre a guidare grandi team in una varietà di discipline, progetterà e migliorerà l’esperienza del cliente attraverso tutte le interazioni con la nostra compagnia aerea. Mentre procediamo nel lavoro di lancio della nuova Air Italy, la nostra ambizione è di creare uno dei marchi di compagnie aeree più riconosciuti in Europa”.

Rossen Dimitrov ha dichiarato: “Sono entusiasta di lavorare non solo per un progetto che trae ispirazione da Qatar Airways, un marchio che è rinomato in tutto il mondo per la sua qualità e la sua dedizione alla creazione di momenti memorabili per i clienti, ma anche alle mie radici europee. Ci sono compagnie aeree che seguono e altre che guidano, e sono entusiasta di mostrare al mondo che Air Italy non solo è rinata, ma rinascerà come leader nel settore dell’aviazione. Questa è un’opportunità per noi per adottare le migliori pratiche che rendano la nuova Air Italy leader del settore”.

Rossen ha lavorato con diverse compagnie aeree, tra cui Qatar Airways, dove ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del suo prodotto di classe business leader nel settore, Qsuite; e più recentemente, in WestJet, dove è stato determinante nel progettare il nuovo B787 Dreamliner e nel definire il viaggio degli ospiti per il nuovo mondo di WestJet. Rossen si è classificato al quarto posto nella “Power List 2015” di Future Travel Experience, salendo al terzo posto nella lista nel 2016 ed è stato recentemente nominato PaxEx Advisory Board di Terrapinn.

