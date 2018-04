Air Italy prende un manager esperto in rilancio di compagnie

Neil Mills nominato chief operations officer.

Air Italy è lieta di annunciare la nomina quale chief operations officer di Neil Mills, un professionista dell’aviazione con ampia esperienza e relazioni nell’industria del trasporto aereo, sia nel settore low-cost, sia in quello tradizionale

Nella posizione appena creata, Neil riferirà al Vice Presidente Esecutivo e avrà il ruolo di coordinare e dirigere tutte le funzioni della Società, in linea con gli indirizzi del consiglio di amministrazione. restano invariate le responsabilità dell’attuale accountable manager della compagnia.

Il vicepresidente Esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, ha dichiarato: “Diamo un caloroso benvenuto a Neil nel nostro team. Il progetto della nuova Air Italy sta progredendo rapidamente e grazie a Neil ottimizzeremo le prestazioni commerciali, operative e finanziarie della compagnia, tenendo sempre a mente gli obiettivi strategici a lungo termine che vogliamo raggiungere”.Neil Mills, un britannico sudafricano formatosi in particolare nell’area finanziaria e amministrativa, ha oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. La sua carriera in questa industria è iniziata nel 1997 con easyJet Limited, dove è rimasto per 12 anni in ruoli progressivamente sempre più rilevanti, fino ad assumere il ruolo di procurement director e membro del management board. Nel 2009 si è trasferito a Dubai per far parte, in qualità di chief financial officer, del team che ha fondato flydubai, diventata una delle compagnie aeree con il più rapido tasso di crescita al mondo. Si è poi trasferito a Delhi e, quale chief executive officer (CEO) di spiceJet limited, ha guidato la compagnia portando la flotta a 56 aeromobili in 3 anni con una crescita di oltre il 150%. Neil si è poi trasferito a Manila per guidare la squadra di manager incaricata del rilancio di Philippine Airlines Group in qualità di chief executive advisor (CEA). Quest’attività è stata premiata da CAPA Centre for Aviation quale migliore turnaround nel settore compagnie aeree asiatiche del 2015. Il suo ruolo più recente è stato, a partire dal 2016, di Chief Planning and Strategy Officer (CSPO) in Air Berlin, dove ha collaborato con il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti per ristrutturare la società.

(Visited 78 times, 78 visits today)