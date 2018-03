I nuovi voli Air Italy da Olbia per la stagione.

Sono pronti al via i nuovi collegamento di Air Italy per la stagione 2018, che partiranno da Olbia. Come anticipato nei giorni scorsi, da domenica saranno attivi i voli stagionali per Milano Malpensa, Napoli, Verona, Torino e Venezia. Tratte che vanno ad incrementare quelle attualmente esistenti e cioè per Bologna, Roma e Linate.

D’altonde l’avevano detto. L’obiettivo di Air Italy è di espandersi progressivamente con destinazioni che andranno ad affiancare le nuove rotte di lungo-raggio da Milano Malpensa a New York e Miami. Queste due nuove tratte, che saranno inaugurate il prossimo giugno, verranno precedute dalle nuove rotte domestiche. E saranno in connessione con i voli intercontinentali da Milano Malpensa, in partenza da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, a partire dal primo maggio.

Prosegue anche il piano degli investimenti. La flotta di Air Italy prevede una crescita fino a 50 aeromobili entro il 2020. Fra questi, nei prossimi tre anni arriveranno venti i nuovi Boeing 737 MAX 8 in nuova livrea, il primo dei quali è atteso per aprile 2018. Dalla prossima primavera, inoltre, cinque Airbus A330-200 di Qatar Airways entreranno nella flotta Air Italy e verranno in seguito sostituiti, a partire da maggio 2019, da Boeing 787-8 Dreamliner.

