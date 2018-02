Lo ha annunciato la società che produce l’innovativo mezzo ad aria compressa.

Entro l’estate Airpod, l’auto del futuro, che funziona ad aria compressa, non inquina e non consuma, sarà in commercio. Ad annunciarlo, come riferisce il quotidiano La Nuova Sardegna, sono stati i vertici di Airmobility, la società sarda cofinanziata anche dalla giunta regionale guidata da Cappellacci, che ha acquisito i diritti di produzione dalla casa madre francese, con sede legale in Lussemburgo, Mdi.

Airpod si presenta come un mezzo completamente innovativo. Emissioni uguali a zero, nessun costo energetico. Una rivoluzione. Che però in realtà avrebbe dovuto vedere la luce già da un bel po’, solo che fino ad ora di Airpod in giro non se ne sono viste, ad eccezione di alcuni prototipi.

Ma questa volta ci siamo, assicurano da Airmobility. La fabbrica nella quale saranno assemblate le vetture si sta preparando ad essere pienamente operativa. Mancano, per ammssione degli stessi vertici della società, alcuni dettagli burocratici, come per esempio l’omologazione della vettura. Ma stando alle rassicurazioni di Airmobility dovrebbe essere solo questione di tempo.

Il lancio ufficiale dovrebbe avvenire a luglio in Lussemburgo e in contemporanea in Francia. Presentazione a giugno, in Sardegna la produzione, nella fabbrica di Bolotana che dovrebbe sfornare un migliaio di vetture all’anno. Insomma, visti i precedenti i dubbi restano, ma questa volta almeno sulla carta sembrerebbe tutto in regola, tutto quasi pronto per la rivoluzione della mobilità sostenibile. Ma sarà davvero la volta buona?

