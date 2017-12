Gli auguri del sindacalista della Cisl della Gallura.

Alberto Farina, presidente dell’Inps di Sassari e sindacalista di lunga data della Cisl gallurese, resta fedele alle tradizioni per i suoi auguri al territorio. Salute e grano, recita l’antica formula sarda, ovvero salute e abbondanza perché il bene più prezioso da anteporre al benessere materiale, è sempre la salute.

Anche il presidente dell’Istituto di previdenza auspica che il nuovo anno porti per la Gallura la definizione di tante vertenze ancora aperte: dall’apertura del cantiere per la Olbia-Tempio, chiusa da oltre 4 anni a causa dell’alluvione del 2013 e di una infinita catena di intoppi burocratici, al lavoro, con in testa gli attesi investimenti del Qatar nella compagnia aerea Meridiana, con l’auspicio di un rapido riassorbimento dei dipendenti licenziati.

L’augurio di Farina è rivolto principalmente al completamento e all’apertura dell’ospedale Mater Olbia, in fase di ultimazione da parte della Qatar Endowment. “Mi auguro che il Qatar possa procedere speditamente verso la conclusione dei lavori e il conseguente completamento del nuovo nosocomio sardo – auspica Farina -. Un’opera che getta le basi per la nascita di un polo sanitario d’eccellenza al servizio di tutta la Sardegna”.