Allarme maltempo, scuole chiuse in gran parte della Gallura – L’ELENCO

Elevata la criticità a causa delle forti piogge.

Domani scuole chiuse in gran parte della Gallura. A causa delle forti piogge che continuano incessantemente a cadere, la Protezione civile regionale ha aumentato il livello di criticità del rischio idrogeologico. Si è passati, quindi, da allerta arancione a rossa e molti sindaci della Gallura hanno deciso di chiudere domani, in via precauzionale, le scuole.

Scuole chiuse, quindi, a Olbia, Tempio e Arzachena. Proroga l’ordinanza di chiusure delle scuole emessa oggi il Comune di Budoni. Scuole chiuse nei plessi scolastici sia di Loiri che di Porto San Paolo. Serrata per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a Calangianus, Golfo Aranci, Palau, San Teodoro, Monti, Buddusò e Santa Teresa di Gallura.

Emanata l’ordinanza anche dal sindaco di La Maddalena.

