Nei Comuni in corso la riunione del Coc.

Massima allerta da stasera in tutta la Gallura. La Protezione civile regionale ha elevato il livello di attenzione al codice rosso. Che significa massimi rischi per l’area. La causa è il protrarsi della perturbazione, che dovrebbe avere il suo apice questa sera verso ele 20.

I Coc dei vari Comuni, compreso quello di Olbia, si sono riuniti per decidere le misure da prendere. Tra queste, come avvisare la popolazione e se prevedere la chiusura delle scuole per la giornata di domani, scelta molto probabile.

