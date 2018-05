Incontro questa mattina in Commissione Sanità con i vertici del Mater Olbia.

Nuovo incontro oggi in Regione per il Mater Olbia. Il presidente della Commissione Sanità, Raimondo Perra, ha convocato, per questa mattina, i vertici della Qatar Foundation e del Gemelli di Roma, coinvolto nell’apertura del nosocomio alle porte di Olbia.

Il presidente chiederà ai rappresentanti del Mater, soprattutto, una cosa: tempi certi sull’apertura della struttura sanitaria. Il rimpallo di date e competenze è noto. Ma dopo l’impegno formale della Regione e del Governo a sostenere l’ospedale, quello a cui punta ora la Commissione sarda è inchiodare la proprietà alle sue responsabilità.

Che vuol dire avere una data da mettere nero su bianco per l’apertura. Una risposta che ha anche un valore politico, perchè da Cagliari si è iniziata a scaldare la macchina per le elezioni Regionali del prossimo anno. E sicuramente, riuscire a tagliare il nastro del Mater Olbia, sarà un bel biglietto da visita da presentare agli elettori.

