Berlusconi a Villa Certosa in vacanza.

All’età di 81 anni, Silvio Berlusconi non sembra aver perso il piacere per la vita sociale e per la Sardegna. Da quanto si apprende, ha deciso che festeggerà la Pasqua nella sua residenza di Villa Certosa, a Porto Rotondo. Dovrebbe arrivare all’aeroporto di Olbia già domani.

Insieme a lui, la compagna Francesca Pascale e alcuni strettissimi collaboratori. Per la giornata di Pasquetta avrebbe organizzato, invece, un piccolo party con alcuni cari amici. Un modo per riprendere il respiro dai trambusti politici di Roma, in attesa di capire se è possibile trovare una quadra sul nuovo governo.

