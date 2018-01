A Olbia l’81enne che gira il mondo in bicicletta

Nei prossimi giorni sarà ad Arzachena, ma rimarrà in Sardegna per tre mesi.

E’ arrivato ad Olbia Janus River, l’81enne di origini russo-polacche (padre russo madre polacca) che dal gennaio del 2000 sta girando il mondo in sella alla sua inseparabile bicicletta. Scappato dalla Polonia comunista quando aveva 28 anni, si trasferì prima in Egitto e poi in Italia, dove ha lavorato come organizzatore di eventi.

Nel 2000 decise di affrontare la sua vita dietro il manubrio di una pesante bicicletta made in Italy, facendo la prima pedalata nelle Isole Canarie. Dal quel giorno Janus ha visitato più di 150 Paesi e percorso circa 400.000 chilometri. L’obiettivo è quello di arrivare a Pechino fra 10 anni, quando avrà l’età di 91 anni.

L’arzillo ciclista porta con sé un sacco a pelo per le emergenze, ma nella maggior parte dei casi viene ospitato gratuitamente da privati o in B&B. Il signor River è stato accolto ad Olbia dall’assessore allo sport Silvana Pinducciu e si è detto entusiasta della città. Nei suoi programmi conta di visitare la Sardegna in tre mesi per poi salpare da Genova alla volta del Venezuela, dove inizierà il tour dell’America Latina, terz’ultima tappa del suo viaggio prima dell’Oceania e della Cina, dove vorrebbe chiudere in bellezza il suo tour.