La denuncia del quotidiano New York Times.

Le bombe fabbricate a Domusnovas, nell’iglesiente, sarebbero usate dall’Arabia Saudita nella guerra in Yemen, che miete ogni giorno decine di vittime, anche tra civili. La denuncia arriva dal prestiogiso quotidiano americano New York Times, che ha realizzato una dettagliata videoinchiesta, in cui ricostruisce il viaggio delle bombe dalla Sardegna prima di essere vendute all’Arabia Saudita che le utilizza nella guerra in Yemen.

https://nyti.ms/2EcXboA