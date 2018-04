La base d’asta per aggiudicarsi il bronzetto è di 35mila dollari.

Un bronzetto di epoca nuragica è in vendita nei cataloghi della casa d’asta newyorkese Christie’s. A denunciarlo l’ex governatore della Sardegna Mauro Pili, che ha segnalato la questione alle autorità competenti. “Il Mibact intervenga immediatamente – ha dichiarato Pili –. E la smetta di lasciare alla mercé dei trafficanti questa straordinaria civiltà“.

Non è, infatti, la prima volta che reperti di civiltà nuragica vengono venduti da case d’asta di tutto il mondo. Secondo Pili a fronte di fatti del genere è “scandaloso che i Beni culturali non abbiano fatto assolutamente niente per fermare questo traffico vergognoso”.

Il bronzetto, la cui base d’asta è di 35mila dollari, risalirebbe al VII-VII secolo avanti Cristo e rappresenta un arciere. Proviene dalla collezione Robert Haber di New York, dalla quale il proprietario lo ha acquistato nel 1986.

