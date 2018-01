Calendario dell’anagrafe canina del mese di Gennaio.

Il calendario che segue comunica la data, il comune e il recapito telefonico dell’ufficio comunale. I veterinari provvedono a inserire sotto la cute del cane un microchip che consentirà di identificherà in modo univoco il cane e allo stesso tempo si iscrive il cane nell’anagrafe canina della Regione Sardegna. Il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia ricorda che è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza.

L’Area Socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale.

Il Servizio Veterinario dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia ricorda che i proprietari di cani hanno l’obbligo di iscrivere il proprio cane in anagrafe entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della loro eventuale cessione.

Ecco il calendario e il recapito per effettuare la prenotazione:

09.01.2018: Comune di Padru (10.00 – 10.30) tel. 0789/454017

10.01.2018: Comune di Arzachena (ore 09.00 – 10.00) tel. 0789/81111 – 849121;

Buddusò (10.00 – 10.30) tel. 079/7159009;

Alà dei Sardi (11.00 – 11.30) tel. 079/7239003;

11.01.2018: Comune di Palau (09.00 – 09.45) 0789/770860-63-66;

La Maddalena (10.45 -11.30) 0789/790655;

12.01.2018: Comune di Budoni (08.30 – 09.30) 0784/844007 – 843001;

Luogosanto (09.00 – 10.00) tel. 079/668035;

San Teodoro (10.00 – 10.45) tel. 0784/852010;

Loiri Porto San Paolo (ore 11.00 – 11.30) tel. 0789/415013 – 348/6549351;

Oschiri (12.00 – 13.00) tel. 079/7349006;

15.01.2018: Comune di Telti (08.30 – 09.30) 0789/43007;

Sant’Antonio di Gallura (09.00 – 10.00) 079/669013;

Monti (10.00 – 10.45) tel. 0789/478223;

Berchidda (11.00 – 11.45) tel. 079/7039008;

17.01.2018 : Comune di Olbia e di San Pantaleo (09.00 – 10.00) 0789/52002;

Golfo Aranci (10.30 – 11.15) tel. 0789/46952;

19.01.2018 Comune di Santa Teresa di Gallura (10.00 – 11.00) tel. 0789/740907;

22.01.2018: Comune di Calangianus (08.30 – 09.30) 336/243875: Comune di Luras tel. 079/645213 – 392/9669919;

Tempio Pausania (10.00 – 11.00) 079/679943;

Bortigiadas e Aggius (11.30 – 12.30) tel. 079/627014;

29.01.2018: Comune di Aglientu (09.00 – 09.45) tel. 079/6579115;

31.01.2018: Comune di Badesi (10.00 – 11.00) tel. 079/683108 – 683144;

Trinità d’Agultu e Vignola (09.00 – 10.00) tel. 079/6109920–906;

Il Servizio veterinario comunica che, in assenza di prenotazioni, il veterinario non sarà presente nel comune, pertanto l’anagrafe verrà rinviata di un mese o sino a quando non vi saranno prenotazioni.