L’interrogazione è stata presentata in Regione.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Meloni ha presentato un’interrogazione sulla realizzazione della nuova Sassari Olbia, con particolare riguardo il V° lotto, dal km. 45,610 al km. 55,100 in territorio di Berchidda.

Il consigliere regionale ha sottolineato che la realizzazione della nuova strada Sassari Olbia rientra tra le priorità della Regione, sia per la pericolosità del tracciato esistente, sia per gli effetti certamente positivi che ricadranno sull’economia sarda a seguito del collegamento rapido e sicuro tra i due “capoluoghi” del nord Sardegna.

Ma secondo le ultime attendibili notizie, durante la realizzazione dell’opera (circa due anni se i tempi venissero rispettati) l’intero traffico attuale della Olbia – Sassari verrebbe dirottato sulla SP 199. Una strada con sole due corsie, carreggiata piuttosto stretta e manutenzione discontinua.

Come sottolinea Giuseppe Meloni questa arteria stradale, dalla metà degli anni 90, è destinata sostanzialmente al traffico locale costituito prevalentemente da mezzi agricoli a velocità ridotta, attesi anche i numerosi ingressi alle relative aziende direttamente prospicienti le corsie di marcia;

Meloni chiede delucidazioni in merito e chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore dei Lavori Pubblici per conoscere le ultime novità sul dirottamento del traffico dall’attuale strada Olbia Sassari alla SP 199. E magari convocare l’Anas, i rappresentanti del territorio e del comitato per studiare eventuali soluzioni alternative che riducano il disagio ed il pericolo per gli utenti della strada provinciale 199.

