Approvate le delibere.

Su proposta dell’assessore dell’agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha approvato due distinte delibere che intervengono sui Consorzi di bonifica della Sardegna. La prima riguarda la ripartizione e il trasferimento di 20milioni 350mila euro verso i sette consorzi dislocati nei diversi territori dell’Isola. Per i costi di manutenzione degli impianti di bonifica sono destinati 16milioni e 700mila euro, per le spese di funzionamento dei Consorzi 3milioni, mentre all’abbattimento dei costi energetici vanno 650mila euro.

I 16milioni e 700mila euro sono così ripartiti: 6.384.555,06 euro per il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, 4.053 495,56 euro per quello dell’oristanese, 1.831.484,39 euro per la Sardegna centrale. In Ogliastra vanno 763.823,79 euro, mentre alla Nurra sono destinati 1.280.019,34 euro. Al Consorzio della Gallura sono destinati 1.267.535,86 euro e a quello del Nord Sardegna 1.119.086 euro.

Il terzo pacchetto di risorse da 650mila euro sarà ripartito tra i diversi Consorzi in relazione alle spese per il consumo di energia elettrica degli impianti pubblici di bonifica.

La seconda delibera licenziata dall’esecutivo riguarda lo stanziamento di 3milioni di euro per la copertura degli oneri sul personale avventizio riguardanti l’annualità 2018 assunto ogni stagione dai Consorzi.

