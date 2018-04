Controlli ad Arzachena, Palau e Santa Teresa: sequestrati 80 chili di pesce

I controlli della Guardia Costiera.

I militari della Guardia costiera di La Maddalena, sotto il coordinamento del direttore marittimo di Olbia capitano di vascello Maurizio Trogu, in questa settimana sono stati impegnati in una serie di controlli in materia di tracciabilità ed etichettatura del prodotto ittico.

L’operazione di polizia giudiziaria ha interessato numerosi esercizi commerciali, tra cui alcune pescherie ed un centro di distribuzione all’ingrosso ricadenti nei comuni di Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura.

L’attività ispettiva ha permesso di rilevare delle condotte irregolari presso alcuni di questi punti vendita sia dal punto di vista igienico-sanitario e sia per quanto riguarda la mancata apposizione delle informazioni obbligatorie ai fini della tracciabilità dei prodotti della pesca. Pertanto, in evidente violazione delle norme comunitarie in materia di igiene ed etichettatura, sono stati elevati quattro verbali amministrativi per un totale di circa seimila euro e, contestualmente, sottoposti a sequestro circa ottanta chilogrammi di pescato di vario tipo.

L’operazione descritta è chiaro indice di come la Capitaneria di porto di La Maddalena continui a dedicare particolare attenzione al monitoraggio del prodotto ittico dalla cattura alla commercializzazione, a tutela del consumatore finale ed in linea con le proprie competenze e prerogative istituzionali.

