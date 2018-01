Controlli della polizia nei bar: numerosi illeciti riscontrati

Rilevate anche alcune carenze igieniche.

Nella nottata di ieri, la squadra di polizia amministrativa e sociale della Questura di Sassari ha eseguito dei controlli di carattere amministrativo presso alcuni esercizi pubblici, ubicati nel centro storico di Ozieri.

Durante i controlli, sono stati contestati innumerevoli illeciti tra i quali la mancata esposizione di autorizzazioni e tabelle, utilizzo illecito di apparecchiature elettroniche non conformi alla vigente normativa, l’assenza di apparecchiature di rilevamento del tasso alcolemico, per un importo totale di 3.500 euro.

Inoltre, in un caso, un esercente è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per aver tenuto aperto un luogo di pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica.

Tra le altre violazioni, lo stesso esercizio commerciale ha fatto emergere delle carenze di carattere igienico-sanitario, che hanno richiesto l’intervento di personale specializzato dell’asl di Sassari, per le opportune valutazioni di competenza.